Carta del docente, da oggi il bonus di 500 euro: come funziona

(Adnkronos) – Il bonus destinato ai docenti è di nuovo attivo a partire da oggi, lunedì 14 ottobre alle ore 14. Il ministero dell’Istruzione ha infatti confermato lo stanziamento di 500 euro per l’anno scolastico in corso. Istituita nel 2015, la Carta del docente consente l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste utili all’aggiornamento professionale, di strumenti informatici che possano sostenere la formazione dell’insegnante, di corsi di formazione, master, corsi universitari o di lingue straniere, biglietti per musei, eventi culturali, spettacoli teatrali e cinematografici.

Gli acquisti non devono essere legati alla materia insegnata perché, si legge sul sito del Miur, si riconosce fondamentale “la formazione professionale del docente nel quadro degli obiettivi formativi, che riguardano competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola specifica professionalità”. Ecco perché con la Carta del docente un professore di matematica può acquistare un romanzo e un insegnante di lettere può andare a visitare una mostra scientifica. Dalle 14 di oggi è possibile accedere tramite SPID a www.cartadeldocente.istruzione.it ai borsellini elettronici e alla generazione dei voucher per l’anno scolastico 2024/2025. L’iniziativa è riservata ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Non è previsto il bonus dei 500 euro per gli insegnanti precari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)