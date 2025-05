Caserta, Università Vanvitelli: “Ateneo estraneo a condotte illecite, massima collaborazione con autorità”

(Adnkronos) – “Il Rettore dell’Università Vanvitelli, professor Gianfranco Nicoletti, in relazione ai fatti contestati ad alcuni membri dell’Ateneo da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere, dichiara l’estraneità dell’Ateneo stesso rispetto a qualsiasi condotta illecita ed esprime la propria fiducia al personale coinvolto, assicurando comunque la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria e che qualora saranno accertate eventuali responsabilità si costituirà parte civile”. Così in una nota il Rettore dell’Università Luigi Vanvitelli Gianfranco Nicoletti. Rettore che, prosegue la nota, “già questa mattina provvederà ad avviare le normali procedure per la commissione disciplina e la sospensione del direttore della scuola di specializzazione”. —universitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)