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Caso di morbillo a concorso magistratura in Fiera Roma, allerta del Ministero della Salute

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un caso di morbillo è stato confermato tra i candidati che hanno partecipato al concorso per magistratura ordinaria, svoltosi alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Lo rende noto il Ministero della Salute, precisando che la persona risultata positiva ha preso parte alle prove nelle giornate del 23, 24 e 25 giugno. 

Il Ministero ha trasmesso una comunicazione al Ministero della Giustizia contenente un’informativa rivolta a tutti i partecipanti al concorso, invitandoli a monitorare con attenzione l’eventuale comparsa di sintomi compatibili con il morbillo, tra cui febbre alta, tosse, rinite, congiuntivite ed eruzione cutanea. 

Una specifica informativa è stata inviata anche alle Regioni per favorire le attività di sorveglianza sanitaria. 

Il Ministero della Salute raccomanda a chi dovesse manifestare sintomi di contattare tempestivamente il proprio medico curante e la Asl di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus. Inoltre, in caso sia necessario recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso, viene raccomandato l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per limitare il rischio di ulteriori contagi. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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