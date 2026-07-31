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Caso Fakir, si cerca un altro cellulare del 42enne

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, la procura starebbe lavorando per cercare un telefono con un’altra utenza telefonica usata da Abderrahim Fakir, 42enne morto durante un intervento della Polizia il 19 luglio in zona Pilastro a Bologna. Le difficoltà nel comprendere le ragioni per cui Fakir si trovasse al Pilastro, dove non vivono suoi parenti, deriverebbero anche dal fatto che risulterebbe un’altra utenza telefonica usata di recente dall’uomo di cui non è stato trovato il telefono. 

La procura ieri ha assegnato l’incarico per le analisi sul cellulare usato dal 42enne che è stato sequestrato. Qualora dovessero emergere aspetti da approfondire dalle immagini acquisite e relative a quanto accaduto al Pilastro, la procura potrebbe valutare di sentire nuovi testimoni. Sarebbero più di dieci le persone già sentite. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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