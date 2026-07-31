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Donna partorisce… al concerto dei The Kolors, Stash: “Ho fermato tutto”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un parto durante il concerto dei The Kolors. È successo mercoledì 29 luglio a Livorno, dove la band si stava esibendo in piazza del Luogo Pio. Proprio durante lo show, una donna di 39 anni ha iniziato ad avere le prime contrazioni, fino a che non si sono rotte le acque. Il tutto a pochi metri dal palco e tra l’incredulità tanto del pubblico quanto della band. Stash, il frontman dei The Kolors, ha fermato tutto per favorire i soccorsi, con la donna che è stata trasportata in ospedale dove ha poi partorito. 

A renderlo noto è stato proprio Stash con una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale Instagram: “A Livorno ho deciso di fermare il concerto perché mi segnalavano dal pubblico che c’era una donna incinta che non si sentiva bene”, ha scritto il cantante.  

“Ho chiesto subito l’intervento della Croce Rossa lì presente (che ovviamente ringrazio!), dopodiché la ragazza è stata portata via in sicurezza. Niente, mi è appena arrivata una notizia incredibile: la ragazza, una volta arrivata in ospedale, HA PARTORITO! Sono troppo felice, auguriii”, ha concluso Stash. 

 

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