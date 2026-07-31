Roma, è online Iter: un podcast per raccontare il centro storico della Capitale

(Adnkronos) – Prosegue il racconto del centro storico di Roma attraverso nuove prospettive e modalità di fruizione. Da oggi saranno disponibili i primi cinque episodi di ‘Iter – Io, Te e Roma’, il podcast del Municipio Roma I Centro-assessorato alla Cultura che accompagna cittadini e visitatori alla scoperta dei luoghi più affascinanti della città, tra vicoli, piazze, leggende e storie meno note. Il progetto si inserisce nell’ambito di un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, attraverso strumenti innovativi e accessibili. E prevede la pubblicazione di quindici episodi: cinque ora, cinque a settembre e i restanti entro la fine dell’anno. Iter include, inoltre, la realizzazione di mini-tour tematici dedicati ai principali punti di interesse del Municipio Roma I Centro, con racconti che intrecciano storia, curiosità e riferimenti all’attualità.

Un’esperienza immersiva e geolocalizzata che racconta Roma direttamente dai suoi spazi, trasformando la città in un grande studio a cielo aperto. I contenuti, fruibili anche in più lingue, sono pensati sia per i cittadini sia per i visitatori, con l’obiettivo di promuovere una conoscenza più consapevole e diffusa del territorio. Il podcast è disponibile in doppia lingua, italiano e inglese, per offrire un’esperienza inclusiva e accessibile e rappresentare uno strumento prezioso anche per i turisti internazionali.

Realizzato in collaborazione con Loquis, il podcast è guidato dalla voce di Gian Marco D’Eusebi, autore e divulgatore conosciuto online come Azzykky. .”Con il secondo rilascio delle puntate di Iter prosegue un progetto che racconta Roma attraverso un linguaggio contemporaneo, capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza culturale accessibile e immersiva – ha detto Giulia Silvia Ghia, assessore alla Cultura del Municipio Roma I Centro – Ogni nuovo itinerario è un invito a rallentare, ad ascoltare e a riscoprire il nostro patrimonio con uno sguardo diverso, perché conoscere la storia dei luoghi significa anche imparare a viverli e a rispettarli. Vogliamo che questo podcast diventi uno strumento per costruire una relazione sempre più profonda tra le persone e la città, valorizzando la memoria, l’identità e la straordinaria ricchezza culturale del Primo Municipio”.

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