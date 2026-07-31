37.5 C
Firenze
venerdì 31 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Elon Musk e Ceuta: il paragone “World War Z” sulla crisi migranti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il miliardario Elon Musk ha deriso la Spagna per la crisi migratoria in corso a Ceuta, con migliaia di persone che entrano illegalmente nel Paese dal Marocco, e ha sottolineato come situazioni simili si siano verificate negli Stati Uniti durante la presidenza del democratico Joe Biden. 

Nello specifico, secondo le prime stime del Dipartimento per la Sicurezza Interna, circa 49mila persone hanno attraversato illegalmente il confine dal Marocco a Ceuta ieri, e 24 persone sono annegate nel tentativo di raggiungere la costa della città autonoma. 

In questo contesto, Elon Musk ha pubblicato un post sul suo account social, paragonando la situazione di Ceuta alle scene del film “World War Z”, che tratta di una pandemia di zombie che minaccia di spazzare via l’umanità, con la didascalia: “Wow, la situazione in Spagna sembra pazzesca!”.
 

In seguito, il proprietario di Tesla ed ex funzionario del governo statunitense di Donald Trump ha condiviso immagini di persone che arrivano sulla costa di Ceuta e altre di immigrati che arrivavano negli Stati Uniti, sottolineando che “questa era l’America con Biden”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
37.5 ° C
37.6 °
35.6 °
31 %
0.9kmh
0 %
Ven
37 °
Sab
34 °
Dom
40 °
Lun
41 °
Mar
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1497)ultimora (951)Video Adnkronos (257)Tecnologia (76)sport (64)salute (53)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati