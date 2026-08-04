Ceuta, Spagna attacca l’Italia: “Sospensione di Schengen eccessiva e non necessaria”

(Adnkronos) – La Spagna critica l’Italia in merito alla decisione di sospendere temporaneamente l’accordo di Schengen con la Spagna e reintrodurre i controlli negli aeroporti in risposta alla crisi di Ceuta. Per il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska è stata una scelta “priva di necessità e proporzionalità”. “Lo spazio Schengen non è stato in alcun modo compromesso” ha aggiunto Marlaska, dopo il Consiglio Affari Interni informale di questa mattina videoconferenza. “È stato chiarito che Ceuta ha un regime speciale all’interno di Schengen e che nessuna persona può lasciare Ceuta senza un controllo effettivo” aggiunge. Il ministro ha, quindi, precisato che da parte italiana non gli è stato comunicato che i controlli saranno sospesi, ma ha espresso l’auspicio che ciò avvenga “al più presto”.

L’ex Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ritiene che la “solidarietà” dell’Unione Europea sia “morta” con la recente crisi migratoria di Ceuta, lamentando la mancanza di considerazione mostrata nei confronti della Spagna, vittima di un “attacco ibrido”. “Mi frustra profondamente vedere come la solidarietà europea sia morta a Ceuta, perché alcuni Paesi hanno anteposto i propri interessi elettorali nazionali all’esercizio della solidarietà europea”, ha dichiarato Borrell in un’intervista a Cadena Ser, riportata da EuropaPress, valutando la risposta di alcuni Stati membri alla crisi migratoria nella città autonoma.

A questo proposito, l’ex ministro degli Esteri spagnolo ha sottolineato che vedere Paesi come l’Italia, che, a suo dire, ha “innescato la miccia”, chiedere l'”espulsione” della Spagna dall’area Schengen è molto “frustrante”. Allo stesso tempo, ha lamentato che la “demagogia populista” venga anteposta allo Stato di diritto e che la “solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione Europea venga sostituita dalla critica al governo”.

Inoltre, ha criticato la Danimarca per la sua mancanza di solidarietà, sostenendo che “la Spagna ha sempre fornito assistenza in materia di migrazione e nella difesa del proprio territorio”, riferendosi al conflitto con gli Stati Uniti sulla sovranità della Groenlandia, in cui il governo di Pedro Sánchez è stato tra coloro che si sono “contrapposti” al presidente statunitense Donald Trump.

Al contrario, l’ex Alto rappresentante dell’Ue ha difeso la posizione dei governi di Francia, Portogallo e Irlanda, che hanno sostenuto il governo spagnolo nella gestione della crisi migratoria di Ceuta. In questo contesto, l’ex ministro ha criticato i Paesi europei più ostili nei confronti della Spagna per la loro mancanza di “solidarietà” con “un Paese che ha subito un attacco ibrido”.

“Non è il primo attacco ibrido a cui assisto, che sfrutta la disperazione delle persone promettendo loro un passaggio sicuro”, ha dichiarato Borrell, riferendosi al massiccio afflusso di migranti lungo la costa di Ceuta a luglio. Ha inoltre ribadito che la situazione non può essere risolta senza la collaborazione del Marocco, un Paese le cui relazioni dovranno essere ulteriormente analizzate. “Ora, la cosa importante è occuparsi di coloro che si trovano a Ceuta”, ha concluso.

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