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Sinner torna a Milano, controlli medici prima della partenza per gli Stati Uniti

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(Adnkronos) – Qualche ora di controlli, prima dell’uscita. Si è conclusa così la mattinata milanese di Jannik Sinner, tornato nel capoluogo lombardo per un nuovo passaggio medico in vista dei prossimi appuntamenti della stagione. Il numero uno del mondo si è presentato intorno alle 8 alla Physioclinic di via Fontana, centro di riferimento per valutazioni e trattamenti fisioterapici, per alcuni controlli programmati prima dei prossimi impegni.  

Si tratta di accertamenti che rientrano nella normale programmazione dello staff medico che segue il numero uno. Un monitoraggio di routine, in vista della partenza del campione azzurro per gli Stati Uniti, dopo il trionfo a Wimbledon. Domenica 9 agosto Sinner dovrebbe partire per l’America, per iniziare la stagione sul cemento con il primo grande obiettivo rappresentato dal Masters 1000 di Cincinnati. Poi, toccherà agli Us Open. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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