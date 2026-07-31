39.5 C
Firenze
venerdì 31 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ceuta, Ue difende Schengen: “Migranti non arriveranno in Spagna”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Chi è entrato irregolarmente a Ceuta non avrà la possibilità di raggiungere la Spagna, né tantomeno altri Paesi membri dell’Ue. Lo assicurano alti funzionari dell’Ue a Bruxelles, mentre nell’exclave spagnola sulla costa nordafricana è in corso una delle crisi migratorie più gravi degli ultimi anni. 

Il codice delle frontiere di Schengen prevede “regole specifiche” per Ceuta e Melilla, a causa della loro peculiarità (sono gli unici territori Ue sulla costa del Nordafrica), che prevengono “ulteriori movimenti verso la Spagna e altri Paesi dell’Ue”, dato che tutte le partenze dalle due exclave sono controllate. “I controlli sulle persone rimangono in vigore” e le autorità spagnole li effettueranno come previsto, assicurano. 

Inoltre, ricordano le fonti, “il Marocco è sulla lista dei Paesi di origine sicuri”, pertanto i rimpatri possono essere effettuati “in modo rapido”. Per ora Frontex ha una trentina di persone a Ceuta, che aiutano nei regolari controlli di frontiera: la Spagna non ha chiesto “personale aggiuntivo” ma, se arriverà una richiesta, l’Ue è pronta ad aiutare.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
39.5 ° C
40.4 °
38.2 °
30 %
1.3kmh
0 %
Ven
39 °
Sab
34 °
Dom
40 °
Lun
41 °
Mar
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1536)ultimora (971)Video Adnkronos (267)Tecnologia (80)sport (67)salute (54)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati