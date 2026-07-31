39.5 C
Firenze
venerdì 31 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salotti, design ‘a razza’ e niente finestrini: nel 2030 arriva aereo del futuro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un aereo ‘rivoluzionario’ è pronto al decollo. JetZero, startup che si sta imponendo nel mondo dell’aviazione, ha progettato un velivolo destinato a cambiare i paradigmi stessi del volo, con la sua struttura che è concepita più come un grande salotto che come un mezzo di trasporto. 

Si tratta di un aereo con un design futuristico che ricorda quello di una razza, che dispone di aree di attesa all’esterno dei bagni, con quattro corridoi all’interno dell’aereo e una nuova configurazione, più spaziosa rispetto ai velivoli ‘tradizionali’. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’aereo Z4, che non dispone di finestrini, di JetZero, potrebbe essere ‘inaugurato’ per il 2030. 

L’aereo ha una struttura più larga rispetto a quella convenzionale, per regalare uno spazio maggiore e più comfort ai suoi circa 250 passeggeri. JetZero ha concepito dei veri e propri salotti all’esterno dei bagni, così da non bloccare i corridoi o permettere alle persone di non sostare in piedi in fila. La startup si è accaparrata un finanziamento di 3 miliardi di dollari per il suo progetto dalla US Export-Import Bank, potendo così dare il via alla costruzione del primo aereo. 

L’azienda ha inoltre ottenuto il sostegno di circa 20 compagnie aeree, tra cui Delta e Alaska Airlines, mentre United Airlines si è spinta ancora oltre, annunciando l’intenzione di acquistare fino a 200 di questi velivoli futuristici, a condizione che raggiungano gli obiettivi di prestazione prefissati. Secondo JetZero il ‘nuovo’ aereo potrà raggiungere quote maggiori rispetto a quelli convenzionali, consumando meno carburante grazie al suo design ‘a razza’, che lo rende molto più aerodinamico. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
39.5 ° C
40.4 °
38.2 °
30 %
1.3kmh
0 %
Ven
39 °
Sab
34 °
Dom
40 °
Lun
41 °
Mar
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1543)ultimora (975)Video Adnkronos (267)Tecnologia (81)sport (68)salute (55)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati