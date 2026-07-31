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Roby Facchinetti sbaglia testo di ‘Pierre’ e si scusa: “Non mi capitava da 1976…”

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(Adnkronos) – Anche Roby Facchinetti può sbagliare il testo di una canzone. Il cantante dei Pooh si è reso protagonista di un simpatico siparietto durante il concerto della band al Lucca Summer Festival, mercoledì 29 luglio. Durante la performance, al momento di intonare ‘Pierre’, storica canzone datata 1976, Facchinetti ha sbagliato attacco della seconda strofa, provocando le risate del pubblico. 

A renderlo noto è stato lo stesso tastierista, che ieri ha pubblicato un post su Instagram scusandosi per la svista: “QUANDO SI SBAGLIA IL TESTO DI PIERRE…”, è il titolo della sua ‘lettera’ ai fan, “Ciao a tutti cari amici e care amiche. Ieri sera, durante il concerto di Lucca, è successa una cosa che, cantando Pierre, non mi era mai capitata dal 1976. All’attacco della seconda strofa ho sostituito, involontariamente, il testo originale con una frase… decisamente “afrobergamasca”!”. 

“Questa foto ritrae proprio l’istante esatto del “fattaccio”. Direi che la mia espressione racconta molto meglio di qualsiasi commento quello che mi è passato per la testa in quel momento… Perdonatemi”, ha concluso Facchinetti, con la foto postata che ritrae il ‘panico’ sul suo volto quando si è accorto dell’errore. 

 

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