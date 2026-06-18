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Checco Zalone premia Helen Mirren: “Se solo ti avessi conosciuto qualche anno fa…”

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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Alla festa dell’ambasciata britannica per il compleanno del Re, il nuovo ambasciatore Stephen Hickey introduce la prima edizione del premio UK-Italy GREAT Award a Helen Mirren, consegnato da Luca Medici, in arte Checco Zalone. Che abbraccia l’attrice e racconta la prima volta a cena insieme: “Mi ha invitato a cena in Puglia ma non aveva cucinato niente… Aveva messo in mezzo tutti gli ingredienti per fare la pizza ma nessuno sapeva fare la pizza. Insomma non abbiamo mangiato un ca**o”, dice ridendo. “Helen sei bellissima, se solo ti avessi conosciuto prima…”. Mirren racconta di aver visto un film di Checco in aereo e pur non avendoci capito nulla si è subito innamorata di lui e lo ha cercato per conoscerlo. 

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