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Formula 1, oggi Gp Austria: orario, griglia di partenza e dove vederlo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 28 giugno, si corre il Gp d’Austria. Si ricomincia dopo il successo, il primo con la Ferrari, di Lewis Hamilton nel Gp di Barcellona, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. A caccia di riscatto invece il leader della classifica piloti Andea Kimi Antonelli, costretto al ritiro in Spagna. In pole position, sul circuito di Spielberg, ci sarà George Russell. Poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ecco orario qualifiche e dove vedere il Gran Premio in tv e streaming.  

Ecco la griglia di partenza del Gp d’Austria: 

1. George Russell (Mercedes)
 

2. Charles Leclerc (Ferrari) 

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 

4. Kimi Antonelli (Mercedes) 

5. Max Verstappen (Red Bull) 

6. Lando Norris (McLaren) 

7. Oscar Piastri (McLaren) 

8. Isack Hadjar (Red Bull) 

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

11. Pierre Gasly (Alpine) 

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 

13. Oliver Bearman (Haas) 

14. Nico Hulkenberg (Audi) 

15. Esteban Oconi (Haas) 

16. Franco Colapinto (Alpine) 

17. Carlos Sainz (Williams) 

18. Alexander Albon (Williams) 

19. Sergio Perez (Cadillac) 

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 

21. Fernando Alonso (Aston Martin) 

22. Lance Stroll (Aston Martin) 

Il Gp d’Austria è in programma oggi, domenica 28 giugno, alle 15. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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