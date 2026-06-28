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Triplice omicidio a Roma, continuano ricerche presunto killer: decine di segnalazioni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Sono oltre quaranta le segnalazioni arrivate fino a questa mattina, a quanto apprende l’Adnkronos, dopo che ieri è stata diffusa sui canali social e whatsapp della Polizia la foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti, a Roma, dove a colpi di mannaia sono stati uccisi i coniugi bengalesi Kamal Uddin e Jahan Hosne Momotaj e la figlia Arowa di otto anni.  

Unico sopravvissuto il primogenito della coppia, un ragazzo di 20 anni, ricoverato al Gemelli. Oltre alla diffusione della foto del ricercato, il bengalese quarantatrenne Shahadat Hossain, è stato anche indicato un numero telefonico a disposizione per chi avesse informazioni o indicazioni utili e dove sono arrivate 37 chiamate a cui si aggiungono sette segnalazioni sul canale whatsapp. Segnalazioni che finora hanno dato esito negativo con gli investigatori della Squadra Mobile che stanno portando avanti le ricerche a tutto campo.  

A piazzale Clodio, intanto, è aperto un fascicolo per omicidio e lesioni e nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia sui corpi. A coordinare le indagini è il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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