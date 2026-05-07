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Chiara Ferragni compie 39 anni: “Mi auguro di sentirmi più a casa nella mia vita”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita”, è questo l’augurio che Chiara Ferragni fa a se stessa nel giorno in cui compie 39 anni. “È veramente la sensazione più bella di tutte”, ha aggiunto l’imprenditrice digitale, che è nata il 7 maggio 1987. 

Ferragni ha condiviso alcuni momenti di questo compleanno: i fiori che le sono arrivati in dono, le diverse torte su cui ha soffiato le candeline, i momenti con i giochi dei figli, il pranzo con il suo team. Tanti gli auguri e le dediche ricevuti, in primis dalla famiglia. “Auguri Amore mio, ne abbiamo passate tante insieme, ma tu sei stata una roccia e io sono sempre più orgogliosa della donna e della mamma che sei diventata. Non dimenticherò mai quel profumo di rose nell’aria. Eri appena nata e io ti stringevo incredula”, scrive la mamma Marina Di Guardo. 

“Per sempre al tuo fianco”, scrive invece la sorella Valentina Ferragni. “Non lascerò mai la tua mano, ti voglio tanto bene”, prosegue condividendo un carosello di foto insieme tra vacanze ed eventi. La sorella Francesca invece sceglie solo scatti che le ritraggono da bambine e scrive: “Tanti auguri big sis”. 

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