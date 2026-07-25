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Como, si tuffa nel lago per salvare figlio e non riemerge

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di un turista olandese disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato per soccorrere il figlio sedicenne in difficoltà. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo insieme ai tre figli ha noleggiato un’imbarcazione per poi dirigersi all’altezza di Menaggio verso l’ora di pranzo.  

Il padre e il figlio adolescente si sono tuffati in acqua, mentre gli altri due figli sono rimasti sulla barca che si è allontanata, trasportata dalla corrente. Il ragazzo ha accusato difficoltà a nuotare e il padre ha cercato di aiutarlo.  

Il sedicenne è stato però poi salvato da un uomo su una tavola da sup mentre il padre si è inabissato in una zona dove il fondale passa rapidamente da 25 a 100 metri.  

Sul luogo stanno intervenendo i vigili del fuoco, la guardia costiera e i carabinieri della stazione di Menaggio oltre a un elicottero con sommozzatori da Milano. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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