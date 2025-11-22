6.8 C
Firenze
sabato 22 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Conti pubblici, Meloni: “Soddisfazione per upgrade Moody’s, premiato lavoro governo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Accogliamo con grande soddisfazione l’upgrade di Moody’s sull’Italia, un risultato importante che non avveniva da 23 anni”. Così oggi, sabato 22 novembre, da Johannesburg la premier Giorgia Meloni. “Questo riconoscimento premia il lavoro serio e responsabile del nostro governo, frutto di scelte coerenti sui conti e di riforme strutturali, ma anche il lavoro e l’impegno delle nostre imprese e dei nostri lavoratori”.  

“Desidero ringraziare in particolare il ministro Giorgetti – prosegue – per lo sforzo costante e scrupoloso nella gestione dei conti. La promozione di Moody’s è una conferma della fiducia dei mercati non solo nel governo, ma nell’Italia tutta”, conclude la presidente del Consiglio. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.8 ° C
6.8 °
5.2 °
71 %
2.2kmh
75 %
Sab
6 °
Dom
8 °
Lun
12 °
Mar
12 °
Mer
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1579)ultimora (1488)sport (46)demografica (45)attualità (31)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati