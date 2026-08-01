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Crollo palazzina a Messina, recuperata seconda vittima: si cercano ancora 4 dispersi

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(Adnkronos) – I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di oggi, sabato 1 agosto, il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo della palazzina a Messina, in contrada Pistunina. Prosegue l’intervento per la ricerca delle quattro persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell’operazione. 

Ieri tra le macerie era stato recuperato il corpo senza vita dell’imprenditore Carmelo Leone. Si cercano le sue sorelle Sara e Rosa Leone, il marito di quest’ultima Santino Magazzù e un domestico che era con loro, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya. Dispersa anche la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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