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Difesa, Perego: “Sfide ibride si affrontano con partnership strategiche”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “E’ importante attuare un esercizio di consapevolezza, da un lato nel sapere che le sfide che abbiamo di fronte sono sfide in un conflitto ibrido, che riguardano sia gli attacchi cyber, sia quelli convenzionali; dall’altro di sapere che le sfide di oggi non si possono affrontare da soli come nazione, ma è necessario fare partnership nel caso dell’Italia e degli Arabi uniti, con i quali abbiamo fatto una joint venture tra Fincantieri, leader nella cantieristica mondiale, ed Edge Group”. Sono le dichiarazioni di Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa, a margine di Investopia, forum internazionale dedicato al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese, tenutosi a Milano grazie alla collaborazione tra il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti ed Efg Consulting. 

“Questo è l’esempio di come le sfide si debbano affrontare insieme perché richiedono importanti investimenti tecnologici – spiega Perego – soprattutto per un ampio spettro di sicurezza e difesa che riguarda aspetti come lo spazio, la cyber sicurezza, l’underwater oltre ai domini tradizionali”. 

“Credo che fra tutti i paesi della Regione, gli Emirati Arabi Uniti siano quelli che abbiano una visione comune e strategica con l’Italia e con l’Europa. Noi siamo un Paese che, ad esempio, ha subito dall’Iran una retaliation molto importante, più di Israele, paradossalmente, e ha dimostrato grandi capacità intercettando più del 95% della minaccia. Poter lavorare con loro ed esplorare mercati insieme credo che sia interesse reciproco delle nostre due nazioni”, conclude. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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