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Dl sicurezza, opposizioni occupano banchi governo in segno di protesta

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – I deputati delle opposizioni hanno occupato i banchi del governo e l’emiciclo della Camera per protestare sul dl Dl Sicurezza. Il deputato Arturo Scotto, seduto proprio sui banchi dell’esecutivo, è stato espulso dall’aula dal presidente di turno, Fabio Rampelli. La seduta, in cui si stava per chiedere la fiducia, è stata sospesa. 

Tra i deputati che hanno circondato i banchi del governo c’erano anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Seduto, invece, proprio sopra i banchi dell’esecutivo, oltre al deputato dem Scotto, c’era anche Riccardo Magi, segretario di +Europa, che però si era appena alzato prima del richiamo di Rampelli. 

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