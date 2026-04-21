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Sinner, venerdì l’esordio a Madrid: dove vedere il match di Jannik

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner c’è. Il fuoriclasse azzurro è pronto a scendere in campo anche nel Masters 1000 di Madrid, che si disputerà sulla terra rossa della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Il numero uno del mondo punta a un successo in un Masters 1000 per scolpire un altro record, visto che in Spagna potrebbe conquistare il suo quinto titolo consecutivo: mai nessuno prima era riuscito in un’impresa del genere con tornei di questo livello. 

Giocando nella capitale spagnola, l’azzurro punta inoltre a guadagnare punti su Alcaraz in ottica ranking Atp e soprattutto a consolidare il suo livello in vista degli Internazionali di Roma e del Roland Garros.  

Ma quando debutterà Sinner a Madrid? Il fuoriclasse azzurro scenderà in campo venerdì 24 aprile per il suo esordio nel Masters 1000 spagnolo (orario ancora da confermare) contro un qualificato, nel secondo turno. Ecco le altre possibili date dei match del numero uno: 

Secondo turno venerdì 24 aprile 

Terzo turno domenica 26 o lunedì 27 aprile 

Ottavi di finale martedì 28 aprile 

Quarti di finale mercoledì 29 o giovedì 30 aprile 

Semifinali venerdì 1 maggio 

Finale domenica 3 maggio 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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