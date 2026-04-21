17.4 C
Firenze
martedì 21 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bf: al via Opa promossa da Arum e Dompè, offerti 5 euro ad azione

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Al via Opa volontaria totalitaria promossa congiuntamente sulle azioni ordinarie di Bf Spa promossa congiuntamente da F. Vecchioni (Arum) e Dompé Holding. Le due società rendono noto di aver assunto oggi la decisione che riguarda la totalità delle azioni ordinarie di Bf incluse quelle proprie detenute dall’emittente, quotate e ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, dedotte le azioni già detenute dagli offerenti alla data odierna. 

In particolare, l’Offerta ha a oggetto massime 133.242.020 azioni, rappresentative del 50,878% del capitale sociale dell’Emittente, ovvero la totalità delle azioni, dedotte: le 63.235.900 azioni, rappresentative del 24,147% del capitale sociale dell’emittente, detenute da Arum e 65.405.471 azioni, pari al 24,975%, detenute da Dompé Holdings. Gli offerenti pagheranno un corrispettivo in denaro pari a 5,00 euro per ciascuna azione oggetto dell’Offerta portata in adesione. L’Offerta – si spiega – non è finalizzata a ottenere il delisting delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Milan. 

Bper Corporate & Investment Banking assiste Arum quale mandated lead arranger e underwriter del finanziamento e advisor finanziario, nonché entrambi gli offerenti quale intermediario incaricato. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.4 ° C
18.9 °
15.9 °
60 %
4.9kmh
75 %
Mar
17 °
Mer
19 °
Gio
22 °
Ven
22 °
Sab
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2015)ultimora (1014)Video Adnkronos (270)ImmediaPress (245)sport (98)Tecnologia (83)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati