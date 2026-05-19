Dove vedere il Roland Garros e tutti i match di Sinner? La programmazione tv

(Adnkronos) – Il grande tennis torna protagonista su TimVision Play con il Roland Garros, secondo torneo del Grande Slam della stagione, in programma sulla terra rossa di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. L’intero Open di Francia – qualificazioni incluse, al via dal 18 maggio – sarà disponibile su TimVision Play con oltre 400 match live e on demand, trasmessi sui sei canali Eurosport, a cui si aggiunge un settimo canale in 4K, e con clip e highlights quotidiani di Eurosport News. L’esperienza di visione si completa con la funzionalità Multilive, che consente di seguire in contemporanea fino a quattro match trasmessi dai 6 canali tramite App e sito timvision.it, offrendo agli appassionati un controllo totale sull’azione in campo.

Grande attesa per il torneo maschile, che vedrà protagonista il numero 1 del ranking Atp Jannik Sinner che ha trionfato agli Internazionali d’Italia, conquistando il suo 34esimo successo consecutivo e il sesto Masters 1000 di fila. Sinner sarà affiancato dagli altri italiani in tabellone: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e Matteo Berrettini. Nel tabellone femminile, riflettori puntati su Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, pronte a rappresentare i colori italiani sulla terra rossa parigina.

Oltre che su TimVision, tutte le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn e Prime Video Channels.

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