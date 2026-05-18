Sparatoria in centro islamico a San Diego, si temono vittime: scuola in lockdown

(Adnkronos) –

Sparatoria oggi presso il centro islamico di San Diego, in California, ci sarebbero diverse vittime. Secondo quanto riportato dalla Cnn e rilanciato dai media locali, la polizia ha confermato che è in corso un’operazione nell’edificio, che si trova nel quartiere di Clairemont. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’area. Alcuni video che circolano in rete mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti al centro.

È intanto scattato il lockdown alla Bright Horizons Academy, che ospita studenti dall’infanzia fino all’ultimo anno delle superiori. Un portavoce della scuola ha riferito alla Cnn che studenti e personale sono al momento al sicuro.

Nel frattempo, la polizia di San Diego ha confermato che l’area attorno al centro islamico, collegato alla scuola, è stata messa in sicurezza. In un messaggio pubblicato su X, le forze dell’ordine hanno definito la situazione “attiva ma contenuta”, sottolineando il massiccio dispiegamento di agenti nella zona. Le autorità stanno inoltre predisponendo un centro di ricongiungimento nelle vicinanze per consentire agli studenti di riunirsi con le famiglie al termine dell’emergenza.

Il governatore della California, Gavin Newsom, è stato intanto informato della situazione. “Esprimiamo gratitudine ai primi soccorritori che stanno operando per proteggere la comunità e invitiamo tutti a seguire le indicazioni delle autorità locali”, ha dichiarato l’ufficio del governatore in una nota, mentre il sindaco di San Diego, Todd Gloria, ha parlato di una situazione ancora attiva e in evoluzione.

Immagini aeree diffuse da Nbc News mostrano un forte dispiegamento delle forze dell’ordine, con decine di agenti presenti sul posto, alcuni dei quali armati con fucili d’assalto.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)