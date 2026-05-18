19.3 C
Firenze
lunedì 18 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“I derby mettili nel c…”: Procura Figc apre fascicolo su striscione anti-Milan di Thuram nella festa scudetto dell’Inter

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Procura della Figc, come fatto in altri casi simili, ha aperto un fascicolo per quanto successo durante la festa scudetto dell’Inter e in particolare su uno striscione, ricevuto dai tifosi nerazzurri e mostrato da Marcus Thuram con scritto “I derby mettiteli nel cu..”, in risposta allo striscione del 2007 mostrato da Massimo Ambrosini dopo la vittoria del Milan in Champions League che recitava “Lo Scudetto mettitelo nel cu..”. Sotto osservazione anche un altro striscione, nel quale viene mostrato un topo con uno sfondo rossonero. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.3 ° C
21.7 °
18.8 °
44 %
3.1kmh
43 %
Lun
19 °
Mar
20 °
Mer
25 °
Gio
28 °
Ven
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2455)ultimora (1257)Video Adnkronos (435)ImmediaPress (240)lavoro (115)salute (103)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati