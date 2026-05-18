Ucraina, Andrea Maldera nuovo ct della nazionale: l’annuncio ‘con’ Sal Da Vinci

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Andrea Maldera è il nuovo ct dell’Ucraina. A dare l’annuncio ufficiale la Federcalcio di Kiev sui propri canali ufficiali oggi, lunedì 18 maggio . Il tecnico italiano, che ha firmato un contratto fino al 2028, sarà il primo ct straniero a guidare la nazionale ucraina. Curiosità: l’annuncio su Instagram è arrivato sulle note di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci.

Andrea Maldera è nato il 18 maggio 1971. Durante la sua carriera, ha lavorato come assistente allenatore al Milan e poi al Brighton e al Marsiglia, con Roberto De Zerbi. Dal 2016 al 2021 è stato assistente allenatore di Andriy Shevchenko nella nazionale ucraina.

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