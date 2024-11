E’ morto il maestro Renato Serio, una carriera da Fantastico a Sanremo

(Adnkronos) –

E’ morto il maestro Renato Serio, aveva 78 anni. Compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra di fama internazionale, collaboratore per quattro decenni di Renato Zero e di altri celebri cantautori, autore di colonne sonore per numerosi film e spettacoli televisivi: il maestro è morto a Roma dopo una lunga malattia. Nella sua densa carriera, Serio è stato direttore musicale delle edizioni 2005 e 2006 del Festival di Sanremo e ha anche composto “Forza Italia”, l’inno dell’omonimo partito di Silvio Berlusconi arrangiato dal maestro Augusto Martelli. Nato a Lucca il 5 ottobre 1946, Serio completa al Conservatorio Verdi di Milano gli studi di pianoforte e composizione, già intrapresi nella sua città natale. Verso la fine degli anni ’60 inizia a collaborare con varie case discografiche e nel 1971 si trasferisce a Roma dove collabora con i più prestigiosi autori italiani di colonne sonore, come Ritz Ortolani, Piero Piccioni, Carlo Rustichelli e Armando Trovajoli, realizzando musiche per film come “Una giornata particolare” di Ettore Scola e “Profumo di donna” di Dino Risi. Dal 1977 approda alla Rai, arrangiando le musiche per la trasmissione “Piccolo Slam” con Stefania Rotolo e Sammy Barbot; dirigerà poi l’orchestra in “Stasera niente di nuovo” nel 1981 e nella prima edizione del varietà “Serata d’Onore” (1984) condotto da Pippo Baudo. Sulla Rai è stato direttore d’orchestra per quattro edizioni di “Fantastico” (1985, 1987, 1988 e 1991). Non meno prolifica la sua attività di direttore d’orchestra nell’ambito della commedia musicale e del teatro: da “Aggiungi un posto a tavola” a “Bravo”, “Se il tempo fosse un gambero”, “Stanno suonando la nostra canzone” e “Barnum”. Sempre in veste di direttore d’orchestra e arrangiatore ha collaborato con Francesco De Gregori per “La donna cannone”, Angelo Branduardi, Gianni Morandi, Mia Martini, Amii Stewart, Anna Oxa e Amedeo Minghi. Particolarmente importante il suo contributo allo sviluppo della computer music, essendosi mostrato interessato allo sviluppo dei sintettizzatori. Renato Serio ha stretto uno storico sodalizio con Renato Zero a partire dall’album “Via Tagliamento 1965-1970” (1982) diventando uno dei principali collaboratori, tra arrangiamenti e direzione d’orchestra. I primi tre brani firmati da Serio per il cantautore romano arrivano nel 1987: “Souvenir” e “Più o meno”, incisi sull’album “Zero”, e “O Dino o Sauro”, uscito successivamente ne “La coscienza di Zero” (1991). Serio sarà poi co-autore del brano sanremese “Ave Maria” (che diresse anche sul palco), che nel 1993 portò Zero al quinto posto del Festival. Da lì seguirono tanti altri brani, composti o prodotti da Serio, e soprattutto la direzione delle varie orchestre che negli anni hanno accompagnato con successo i tour di Renato Zero. Tra i tormentoni opera di Serio spicca l’arrangiamento live orchestrale del medley “Triangolo / Mi Vendo”, riproposto da metà anni ’90 in poi per il successivo ventennio. Nel 2000 Serio diresse anche l’orchestra del programma tv “Tutti gli Zeri del mondo”, concepito e condotto da Zero, mentre un paio di anni prima aveva scritto il brano “Matti”, poi sigla del programma “Ciao Darwin”, condotto dalla coppia Paolo Bonolis -Luca Laurenti su Canale 5. L’ultima grande collaborazione live tra i due Renato è stata per lo spettacolo di “Zerovskij – Solo per amore”, con Serio e la sua nutrita orchestra che hanno accompagnato in tour Zero, mentre due anni dopo il percorso si concluderà con “Zero il folle”, la cui orchestra diretta da Serio era registrata e veniva trasmessa sul ledwall. Nel 2006 Serio pubblica il cd “Viaggio nel regno dei Beatles”, dove rielabora in chiave sinfonica i brani di maggior successo della band britannica. Per realizzare quest’opera ha lavorato con la Innovative Syntphonic Orchestra, da lui creata, caratterizzata da una riuscita commistione fra strumenti acustici e strumenti elettronici. Nel 2009 cura gli arrangiamenti dello spettacolo “S.P.A solo per amore” di Loretta Goggi, con la regia di Gianni Brezza. Nel 2010, dirige l’orchestra al festival di Sanremo per Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici classificatosi secondi. Sempre nel 2010 ha diretto l’orchestra Nova Amadeus nel musical “I promessi sposi – Opera moderna”. Nel 2011 cura le musiche del musical “Secrets of the Sea” per la regia di Gino Landi e la sceneggiatura di Luca Gregori. (di Paolo Martini) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)