E’ sempre Cartabianca riparte, oggi ospiti Renzi e Al Bano

(Adnkronos) – Torna E’ sempre Cartabianca. La trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rete4 debutta oggi, martedì 3 settembre, aprendo la nuova stagione. Si parte alle 21.25 e come di consueto l’apertura è affidata all’intervento di Mauro Corona. Quindi, il lungo elenco di ospiti. Si segnala la presenza di Matteo Renzi, Nicola Fratoianni, Al Bano, Concita De Gregorio, Alessandro Sallusti, Constanze Reuscher, Marina La Rosa, Mario Giordano, Andrea Giuliacci, Silvia Sardone, Sonny Olumati, Andrea Scanzi. Rispetto alla scorsa stagione, almeno nella prima puntata, non figura tra gli ospiti Alessandro Orsini. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale nel corso dell’ultima annata è stata una presenza quasi regolare nel programma con le sue analisi sulla guerra tra Ucraina e Russia e sul conflitto in Medio Oriente con scambi spesso accesi con alcuni degli interlocutori. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)