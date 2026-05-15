Ebola, la conferma di un focolaio in Congo: “246 casi sospetti e 65 morti”

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Nuova epidemia di virus Ebola. L’Africa Cdc conferma un’epidemia nella provincia di Ituri nella Repubblica Democratica del Congo. “Stiamo monitorando attentamente la situazione”, scrive su X l’agenzia Africa Cdc che ha convocato oggi una riunione di coordinamento urgente di alto livello con la Repubblica Democratica del Congo, l’Uganda, il Sud Sudan e i partner internazionali per rafforzare la sorveglianza transfrontaliera, la preparazione e la risposta all’epidemia.

“A seguito di consultazioni con il ministero della Salute e l’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica della Repubblica Democratica del Congo, i risultati preliminari di laboratorio dell’Institut National de Recherche Biomédical (Inrb) di Kinshasa hanno rilevato il virus Ebola in 13 dei 20 campioni analizzati – sottolinea l’Africa Cdc – Sono stati segnalati circa 246 casi sospetti e 65 decessi, principalmente nelle zone sanitarie di Mongwalu e Rwampara. Quattro decessi sono stati segnalati tra i casi confermati in laboratorio. Casi sospetti sono stati segnalati anche a Bunia, in attesa di conferma”.

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