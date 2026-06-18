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Emma Marrone, il fratello Checco si è sposato: la dedica social e la location fiabesca

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(Adnkronos) –
Grande festa in casa Marrone: il fratello di Emma, Francesco Marrone, si è sposato. Il matrimonio è stato celebrato ieri, mercoledì 17 giugno, in Chiesa e i festeggiamenti si sono spostati poi in una location realizzata in stile fiabesco, immersa nel verde tra lucine e fiori.  

Francesco ‘Checco’ Marrone, fratello minore della cantante salentina, ha 37 anni e e lavora come vigile del fuoco. La compagna, ora sua moglie, Maria Elisa Pellegrino è una persona fuori dal mondo dello spettacolo ma che nel corso degli anni ha istaurato un bellissimo rapporto con la cognata e artista. Emma ha condiviso sui social un selfie in cui appare al fianco degli sposi: “Vi amo follemente, auguri patati”, ha scritto. In una successiva storia, invece, ha ripreso il momento del taglio della torta in cui Maria Elisa e Francesco si abbracciano e si sorridono, consapevoli di aver realizzato un sogno.  

 

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