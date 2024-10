Europa League, Lazio-Nizza 4-1: biancocelesti a punteggio pieno

(Adnkronos) – La Lazio batte il Nizza 4-1 e prosegue a punteggio pieno il suo percorso in Europa League. Dopo il successo di Amburgo con la Dinamo Kiev i biancocelesti sconfiggono oggi i francesi sotto la pioggia battente dello stadio Olimpico grazie ai gol di Pedro e Zaccagni su rigore e alla doppietta di Castellanos, decisamente il miglior giocatore in campo. Per i francesi va a segno Boga. In classifica i capitolini salgono a 6 punti, mentre i provenzali restano fermi a quota 1. Tra tre settimana la Lazio giocherà in trasferta con il Twente, mentre il Nizza sarà ospite del Ferencvaros. Parte forte la squadra di casa e al 9′ arriva la prima occasione del match con Vecino, che dalla distanza incrocia il destro: pallone fuori non di molto. All’11’ Guendouzi lancia Marusic sulla destra, pallone al centro per l’inserimento di Pedro, anticipato però al momento del tiro. Al 12′ gran colpo di testa di Castellanos sul corner di Pedro: Bulka immobile, lo salva il palo. Al 14′ altro legno biancoceleste con Vecino che prende la traversa, con un destro deviato dalla difesa provenzale. Al 20′ la Lazio trova il meritato vantaggio: corner di Pedro e colpo di testa di Patric salvato da Clauss sulla linea, ribattuta sulla quale si avventa proprio Pedro che con un gran sinistro sotto la traversa batte Bulka per il vantaggio della Lazio. Al 35′ arriva anche il raddoppio con Castellanos. Cambio di gioco di Tchaouna per Pedro, che suggerisce verso il Taty. Evidente l’errore di Ndayishimiye, che buca l’intervento e libera l’argentino davanti a Bulka: delizioso il tocco sotto a scavalcarlo e rete personale nel giorno del suo 26° compleanno. Al 41′ alla prima palla gol i provenzali accorciano le distanza con Boga. L’ex Sassuolo e Atalanta parte dalla trequarti e scambia con Moukoko, pallone di ritorno in area per l’ivoriano, che incrocia il sinistro e batte Mandas. Due novità nella Lazio dopo l’intervallo: dentro Zaccagni e Rovella, restano negli spogliatoi Tchaouna e Dele-Bashiru. Al 3′ combinano nello stretto Castellanos e Vecino, che appoggia per Pedro: Bulka para a terra. Al 5′ protesta il Nizza per il contatto in area biancoceleste tra Moukoko e Rovella. Fesnic lascia correre e non viene richiamato dal Var. All’8′ Castellanos firma la doppietta e la Lazio cala il tris. Bravissimo il Taty a rientrare sul destro in area saltando secco Rosario, aggiustarsi il pallone e calciarlo sotto l’incrocio dei pali. Un gol bellissimo, inizialmente annullato per una posizione di fuorigioco che non c’è: decisivo l’intervento del Var, che richiama Fesnic e concede la rete. Al 18′ entra Dia al posto di Vecino. Al 22′ la Lazio calla il poker. Scatenato Castellanos, che scappa a Bombito e riceve in profondità da Rovella. Il Taty cade in area sull’uscita di Bulka: nessun dubbio per Fesnic che concede il rigore. Dagli 11 meri Zaccagni firma il 4-1. Poco dopo Romagnoli prende il posto di Gila. Al 25′ girandola di cambi tra i francesi: Abdi prende il posto di Clauss. Dentro anche Cho per Bouanani e Ndombélé per Boudaoui. Poco prima della mezz’ora grande parata di Mandas su Guessand. Al 33′ Baroni esaurisce i cambi con Lazzari al posto di Marusic. Un minuto dopo gran tiro dalla distanza di Moukoko e stupenda parata di Mandas. Al 39′ giallo per Pellegrini per un fallo su Moukoko. I minuti finali complice un campo sempre più pesante non regalano altre emozioni fino al triplice fischio di Fesnic. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)