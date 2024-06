Europei atletica, show Italia: 4×100 oro, Iapichino e 4×400 d’argento

(Adnkronos) –

Un oro con la staffetta 4×100, due argenti e un bronzo per l'Italia nella giornata conclusiva degli Europei di atletica leggera di Roma 2024. Nel medagliere tricolore, 24 medaglie: 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi. La 4×100 domina la finale e conquista l'oro con uno strepitoso 37''82 del quartetto formato da Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu si impone davanti all'Olanda (38"46) e alla Germania (38"52). Larissa Iapichino è argento nel salto in lungo femminile. La tedesca Malaika Mihambo si impone con l'eccellente misura di 7,22 precedendo l'azzurra che salta 6,94, suo primato stagionale, al sesto e ultimo tentativo, cogliendo la medaglia d'argento. Bronzo con 6,91 per la portoghese Agate De Sousa. L'Italia vince la medaglia d'argento nella 4×400 maschile. Gli azzurri Luca Sito, Vladimir Aceti, Riccardo Meli ed Edoardo Scotti fermano i cronometri sul tempo di 3'00"81 alle spalle del Belgio vincitore in 2'59"84. Bronzo per la Germania (3'00"82) a un solo centesimo dagli azzurri. Pietro Arese conquista la medaglia di bronzo nei 1500, vinti dal norvegese Jakob Ingebrigtsen che si impone con il tempo di 3'31"95 davanti al belga Jochem Vermeulen (3'33"30). Arese è terzo in 3'33"34. Il medagliere finale dei campionati europei di atletica leggera: 1) Italia 11 ori, 9 argenti, 4 bronzi; 2) Francia 4, 5, 7; 3) Gran Bretagna 4, 4, 5; 4) Norvegia 4, 2, 1; 5) Svizzera 4, 1, 4; 6) Paesi Bassi 3, 4, 5; 7) Belgio 3, 1, 2; 8) Spagna 2, 3, 3 9) Polonia 2, 2, 2; 10) Irlanda 2, 2, 0. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)