domenica 23 Novembre 2025
Evelina Sgarbi a Verissimo: "Preoccupata per la vita di mio padre. Denuncerò per maltrattamenti"

(Adnkronos) – “Sono preoccupata per la vita di mio padre. La sua ultima intervista è un maltrattamento”. Evelina Sgarbi ospite oggi, domenica 23 novembre, a Verissimo è tornata a parlare della vicenda che da mesi coinvolge la famiglia. La giovane ha infatti depositato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, sostenendo che Vittorio Sgarbi non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi e inoltre ha accusato Sabrina Colle, compagna del critico d’arte, di tenerla lontana dal padre.  

“Sono arrabbiata, non sono più preoccupata. È stato penoso e schifoso, uno sfruttamento totale per una persona che non sta bene. Temo per la sua vita”, ha esordito la ragazza commentando l’ultima apparizione televisiva del padre. “Non si può mandare una persona in quello stato in televisione solo per pubblicizzare un libro”, ha aggiunto, definendo l’intervista “piena di disgusto e pena”. 

“Ho deciso che denuncerò tutti per circonvenzione d’incapace”, ha detto Evelina affermando che il padre sarebbe stato sottoposto a una cura con il litio: “Appiattisce l’umore, e diminuisce la mimica facciale… Poi lo lasciano andare in tv con la barba così incolta”.  

“Pare che abbia tentato di suicidarsi prima dei vari ricoveri. Me lo hanno detto, ecco perché ricorrono a questa forte terapia, così lo appiattiscono totalmente”, ha detto con voce piena di rabbia e preoccupazione.  

Evelina non approva il matrimonio in programma tra il pare e la compagna Sabrina Colle: “Io farò di tutto affinché questo matrimonio non avvenga. Io non mi faccio prendere in giro”.  

Il prossimo step? “Denunciare tutti per maltrattamento, voglio sapere che terapia fa mio padre, continuano a non dirmi che farmaci prende”, ha detto Evelina che al momento sta aspettando la sentenza per l’amministratore di sostegno. 

