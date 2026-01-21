9.2 C
Femminicidio Anguillara, Carlomagno confessa durante interrogatorio di convalida

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Sta confessando Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, il cui cadavere è stato ritrovato domenica ad Anguillara Sabazia. E’ quanto apprende l’Adnkronos. La confessione nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Civitavecchia. 

Dall’autopsia effettuata ieri sul corpo della donna è emerso che la donna è stata uccisa con 23 coltellate, la prima delle quali al lato destro del collo e sferrata da un aggressore mancino, come Claudio Carlomagno. 

cronaca

