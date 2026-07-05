20.2 C
Firenze
domenica 5 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Formula 1, oggi Gp Gran Bretagna: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Formula 1 torna protagonista a Silverstone. Oggi, domenica 5 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio di Gran Bretagna – in diretta tv e streaming – dopo la gara Sprint vinta dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano, leader della classifica Piloti, partirà dalla pole position seguito dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, secondo nella gara corta del Gp ‘di casa’. 

 

La griglia di partenza del Gp di Gran Bretagna: 

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 

2. Charles Leclerc (Ferrari) 

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 

4. George Russell (Mercedes) 

5. Isack Hadjar (Red Bull) 

6. Lando Norris (McLaren) 

7. Max Verstappen (Red Bull) 

8. Oscar Piastri (McLaren) 

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 

11. Gabriel Bortoleto (Audi) 

12. Pierre Gasly (Alpine) 

13. Nico Hulkenberg (Audi) 

14. Oliver Bearman (Haas) 

15. Carlos Sainz (Williams) 

16. Alexander Albon (Williams) 

17. Esteban Ocon (Haas) 

18. Valtteri Bottas (Cadillac) 

19. Franco Colapinto (Alpine) 

20. Sergio Perez (Cadillac) 

21. Lance Stroll (Aston Martin) 

22. Fernando Alonso (Aston Martin) 

 

Il Gran Premio di Gran Bretagna è in programma oggi, domenica 5 luglio, alle ore 16. La gara si potrà seguire in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.2 ° C
20.7 °
19.9 °
53 %
0.9kmh
0 %
Dom
33 °
Lun
33 °
Mar
36 °
Mer
36 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2106)ultimora (1266)Video Adnkronos (454)sport (114)salute (88)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati