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Forza Italia, Tajani: “Berlusconi non c’è più: partito cambi approccio, come Milan cambiò modulo senza Van Basten…”

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(Adnkronos) – “Dobbiamo metterci in testa che dobbiamo cambiare approccio perchè Berlusconi non c’è più e non ci sarà mai più…”. Antonio Tajani interviene alla riunione del gruppo di Forza Italia al Senato. Il vicepremier, a quanto apprende AdnKronos, di fronte ai parlamentari azzurri, rievoca e rende omaggio a Silvio Berlusconi ma ribadisce che il partito deve sempre guardare avanti, oltre il suo fondatore.  

Rivolto poi ad Adriano Galliani, amico storico del leader azzurro, nonchè suo braccio destro calcistico ai tempi d’oro del Milan, il ministro degli Esteri avrebbe usato una metafora calcistica: “Qui c’è Adriano e lui sa bene che quando non c’è stato più Van Basten, il Milan ha dovuto cambiare modulo e anche noi stiamo cambiando metodo”, sarebbe stato il monito-appello di Tajani, che nel suo ragionamento paragona l’ex premier al campione olandese Marco Van Basten, in grado di vincere con la maglia rossonera due Coppe dei campioni e tre palloni d’oro. 

  

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