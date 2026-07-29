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Incendio a Creta, morti due vigili del fuoco

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(Adnkronos) –
Due vigili del fuoco sono morti in un incendio che ha colpito la zona a sud di Rethymno, nel nord dell’isola di Creta, in Grecia. Lo riferiscono le autorità locali spiegando che i due sono rimasti intrappolati nel loro veicolo tra le fiamme, nei pressi di Sachtouria, in circostanze ancora da chiarire. L’incendio viene alimentato da forti venti e vede in campo 125 vigili del fuoco. 

“È una giornata estremamente difficile per i vigili del fuoco”, si legge in un comunicato, affermando che in due “hanno perso la vita eroicamente nell’adempimento del proprio dovere, cercando di proteggere la vita e i beni dei cittadini, nonché l’ambiente naturale”. 

E’ stata ordinata l’evacuazione per i villaggi di Triopetra, Aghios Georgios, Aghios Pavlos, Sakhtouria, Melabes e Krya Vryssi. 

internazionale/esteri

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