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Francia oggi nella morsa del caldo: allerta rossa e temperature fino a 40 gradi

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La Francia si sveglia in una bolla d’aria rovente: oggi, lunedì 22 giugno, 35 milioni di persone entrano in allerta rossa mentre quasi tutto il Paese affronta temperature estreme che non lasciano tregua. 

Più del 90% della popolazione sarà comunque interessato da un’allerta arancione o rossa, mentre nei dipartimenti più colpiti risiedono 3,85 milioni di over 75, la fascia più vulnerabile. In totale 63,46 milioni di persone saranno coinvolte in 89 dipartimenti, nel pieno di un’ondata di calore definita dal governo “particolarmente intensa e precoce”.  

 

Gli ecologisti chiedono un congedo climatico fino a cinque giorni l’anno per proteggere i lavoratori più esposti. Intanto 845 scuole e collegi resteranno chiusi e altri 1.800 istituti anticiperanno l’uscita degli studenti. La Sncf invita le persone “vulnerabili” a evitare di prendere il treno, con l’amministratore delegato Jean Castex che avverte: non si possono “escludere incidenti” sulla rete ferroviaria. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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