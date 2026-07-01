35.5 C
Firenze
mercoledì 1 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fratoianni: “Serve gamba centrista al campo largo? Non capisco cosa significhi, bisogna partire dai contenuti…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “C’è bisogno di una gamba centrista nel campo largo? Io non ho ancora capito cosa voglia dire politicamente questa espressione”. Lo afferma Nicola Fratoianni, leader di AVS, intervistato da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti nella trasmissione Point Break, in onda questa sera alle 22.30 su San Marino RTV, diretta da Roberto Sergio. Sulla questione, Fratoianni spiega che bisogna partire dai contenuti e solo successivamente dalla loro collocazione politica: “È riformista chiedere di tassare le enormi ricchezze? Per me sì, è una proposta moderata”. Il leader di Avs conclude: “Poi, se nell’organizzazione della coalizione si determina la presenza di una, due o tre gambe, ben vengano, a patto che il programma sia chiaro”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
35.5 ° C
36.1 °
32.1 °
44 %
1.3kmh
54 %
Mer
37 °
Gio
35 °
Ven
33 °
Sab
34 °
Dom
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2213)ultimora (1332)Video Adnkronos (486)salute (91)sport (88)Tecnologia (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati