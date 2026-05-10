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Fulminacci, il live a sorpresa a Roma per i fans? No per una birra

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(Adnkronos) – Come un cantante di strada per le vie di Trastevere, ma in un evento sponsorizzato da una birra, Fulminacci si è esibito in un mini live: poco più di 15 minuti. Un regalo ai fan? Macchè solo un’operazione di marketing. L’appuntamento è stato dato tramite social. Armato solo di chitarra e voce, il cantautore ha intonato qualche brano per poi andare subito via lasciando deluso più di qualcuno.  

 

 

Stupida sfortuna? No, semplicemente, spregiudicata strategia commerciale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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