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Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, lunedì 11 maggio, il club azzurro sfida il Bologna – in diretta tv e streaming – nel monday night della 36esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Como in trasferta, mentre i rossoblù di Italiano hanno impattato con lo stesso risultato al Dall’Ara contro il Cagliari. 

 

La sfida tra Napoli e Bologna è in programma oggi, lunedì 11 maggio, ale ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte. 

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano 

 

Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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