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Sinner-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro sfida l’australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner ha superato il secondo turno imponendosi all’esordio, dopo il bye del primo, in due set su Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4 mentre Popyrin, già mattatore di Matteo Berrettini al primo turno, ha vinto a sorpresa con il ceco Jakub Mensik, che aveva battuto proprio Sinner nei quarti di Doha. 

 

La sfida tra Sinner e Popyrin, valida per il terzo turno degli Internazionali 2026 di Roma, è in programma oggi, lunedì 11 maggio, non prima delle ore 15. Il match è infatti il terzo della sessione diurna del Centrale. I due tennisti si sono incrociati in tre precedenti, con l’azzurro che conduce il parziale 2-1. Nell’ultima sfida Sinner si è imposto in due set negli ottavi dell’Atp di Doha 2025. 

 

Sinner-Popyrin sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma streaming di Tv8. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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