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Napoli, maxi rissa tra extracomunitari a Porta Capuana: morto 29enne accoltellato

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – È morto in serata il 29enne del Burkina Faso rimasto gravemente ferito durante la maxi rissa scoppiata nel pomeriggio nella zona di Porta Capuana, nel centro di Napoli. Il giovane era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini dopo essere stato colpito con diverse coltellate vicino al cuore. Non si esclude che alcuni fendenti siano stati inferti anche con cocci di bottiglia. 

La violenta rissa ha coinvolto decine di cittadini stranieri e ha provocato momenti di forte tensione nel quartiere. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con un massiccio dispiegamento di forze, comprese unità in tenuta antisommossa. 

Dopo la morte del giovane, un 58enne straniero fermato dagli agenti è stato arrestato con l’accusa di omicidio dagli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli. 

L’episodio ha riacceso l’allarme sicurezza nell’area di Porta Capuana. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un immediato rafforzamento dei controlli con l’impiego del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato e ha annunciato una nuova riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

Secondo la Prefettura, la zona è già da tempo sotto osservazione per fenomeni legati a criminalità, spaccio di droga e abusivismo commerciale. Le istituzioni assicurano controlli straordinari e monitoraggio costante per prevenire nuovi episodi di violenza e degrado urbano. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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