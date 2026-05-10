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Milan, rabbia tifosi a San Siro: fischi e Curva lascia lo stadio

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Proteste dei tifosi e caos a San Siro per Milan-Atalanata. Oggi, domenica 10 maggio, i rossoneri hanno ospitato i bergamaschi nella 36esima giornata di campionato, in una sfida cruciale per la corsa Champions. A inizio secondo tempo però la squadra di Allegri si ritrova sotto 3-0 ed esplode la protesta dei tifosi. 

Già prima del fischio d’inizio la Curva Sud si era ritrovato all’esterno di San Siro per protestare con la dirigenza rossonero, in particolare con Giorgio Furlani, a cui è stata dedicata una coreografia piuttosto esplicita prima del fischio d’inizio: “GF OUT”, hanno scritto con i telefoni i gruppi organizzati del tifo del Milan. 

Durante la partita invece, a parte qualche coro contro la dirigenza, la Curva e il resto dello stadio ha sostenuto la squadra, salvo poi ritrovarsi sullo 0-2 a fine primo tempo. A questo punto è scoppiato il malcontento con fischi assordanti che hanno accompagnato i giocatori negli spogliatoi. 

Meno di dieci minuti dopo l’inizio della ripresa, ecco il terzo gol dell’Atalanta firmato Raspadori. E a questo punto la reazione dei tifosi è esplicita: la Curva Sud si svuota, con i tifosi che abbandonano lo stadio. 

 

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