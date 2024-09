G7 Parlamenti, Meloni si scusa: “Non sono in presenza ma non potevo far mancare contributo”

(Adnkronos) – Intervento in collegamento video, e non in presenza come previsto, per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al G7 dei Parlamenti a Verona. “E’ per me un grande onore partecipare a questa iniziativa, se pure da remoto. Voglio scusarmi con tutti per non essere riuscita a fare di più raggiungendovi fisicamente, ma non potevo e non volevo far mancare il mio contributo a questa giornata”, ha detto il premier in apertura del suo intervento in video collegamento Dopo essersi complimentata con il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana per l’evento, Meloni ha salutato “tutti i presidenti della camere basse dei Paesi del G7” e “la mia amica e amica dell’Italia Roberta Metsola. Saluto il presidente della Rada ucraina Stefančuk e la presidente dell’assemblea nazionale della Tanzania e dell’Unione interparlamentare”. Parlando di un “quadro globale già particolarmente complesso, attraversato da una instabilità crescente e da conflitti che hanno ricadute a 360 gradi”, il presidente del Consiglio ha fatto poi riferimento “alla guerra in Ucraina e all’impegno ribadito anche in ambito G7 con forza e con nuove risposte a sostegno della nazione aggredita di difendere quel sistema internazionale basato sulle regole e sulla forza del diritto, su cui si fonda la convivenza tra le nazioni che garantisce tutti”. “È un impegno che non solo i governi ma anche i parlamenti hanno ribadito in più occasioni, che proseguirà finché non raggiungeremo due obiettivi fondamentali: la fine della guerra e la costruzione di una pace giusta e duratura”, ha detto Meloni. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)