Galatasaray-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Tempo di ottavi di finale in Champions League. Il programma di oggi, martedì 10 marzo, si apre con la sfida tra Galatasaray e Liverpool – in diretta tv e streaming. Il match, valido per l’andata degli ottavi, si gioca allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul, a cui la squadra turca arriva dopo aver eliminato la Juventus nei playoff. I Reds invece sono volati direttamente agli ottavi grazie al terzo posto con cui hanno chiuso la fase campionato. 

 

La sfida tra Galatasaray e Liverpool è in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk 

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike. All. Slot 

 

Galatasaray-Liverpool sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

