giovedì 20 Novembre 2025
Garante diritti infanzia, 'Comune impegnato in contrasto a povertà ma c'è ancora da fare'

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Per la prima infanzia, ossia “per i bambini da 0 a 6 anni, il Comune di Milano sta facendo molto” in termini di contrasto alla povertà. “Milano è una città complessa e difficile, quindi c’è sempre molto da fare, in particolare per i bambini e ancor più per quelli vulnerabili perché tutti devono riuscire ad accedere ai servizi”. Lo afferma Susanna Mantovani, garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano, alla presentazione di ‘Anita – L’infanzia prima’, tenutasi al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Il nuovo programma strategico della Fondazione è dedicato ai bambini da 0 a 6 anni e promuove servizi, spazi e cultura accessibili e a misura di infanzia, aiutando così a contrastare le crescenti disuguaglianze in questa fascia d’età. 

  

“Credo che se i bambini, fin da piccolissimi, riescono ad avere delle relazioni sociali e delle esperienze di qualità sia importante per tutti – aggiunge – L’importanza di iniziative come come quella promossa da Fondazione Cariplo è grande, anche perché collega tutte le aree e non si parla soltanto di accesso ai servizi ma anche di qualità delle esperienze”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

