1.7 C
Firenze
domenica 23 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Genova, accoltella ex compagna e fugge: catturato nella notte

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È stato rintracciato nella notte, nei pressi di Casella, in provincia di Genova, il 67enne che ieri pomeriggio ha accoltellato l’ex compagna 75enne a Montoggio. L’uomo era in fuga da ieri dalle 15, quando, al culmine di una lite nell’abitazione della donna, l’ha colpita con più fendenti prima di scappare nei boschi. A dare l’allarme alcuni vicini che hanno udito le urla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’automedica, un’ambulanza della Croce Verde di Busalla e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. La vittima è stata trovata con sei ferite e trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino con l’elisoccorso: non sarebbe in pericolo di vita.  

Le ricerche del fuggitivo, condotte dai carabinieri di Montoggio, si sono concluse nella notte con il suo ritrovamento. L’uomo era in stato di ipotermia, ma in buone condizioni di salute. Dovrà rispondere di tentato omicidio. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
1.7 ° C
3.8 °
0 °
58 %
0.7kmh
5 %
Dom
10 °
Lun
11 °
Mar
12 °
Mer
11 °
Gio
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1586)ultimora (1495)sport (47)demografica (44)attualità (31)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati