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Ghinfanti (Alleanza Assicurazioni): “Italiani sotto sufficienza in educazione finanziaria, giovani i più fragili”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “In Italia l’educazione finanziaria resta un tema critico, perché come popolazione siamo ancora al di sotto della sufficienza”.  

Lo ha detto Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni gruppo Generali, intervenendo al Forum Educazione Finanziaria 2026 promosso da Aief all’Auditorium della Tecnica di Roma. 

Ghinfanti ha illustrato i dati dell’Edufin Index, l’osservatorio realizzato annualmente da Alleanza Assicurazioni con l’Università Bocconi: “L’indice ci dice che gli italiani si attestano a quota 56 su una scala da 1 a 100, dove la sufficienza è fissata a 60”. Secondo Ghinfanti, all’interno di questo quadro emergono situazioni ancora più problematiche: “I target più critici sono le donne, che presentano un gap rispetto agli uomini, e soprattutto i giovani”. “Il dato sui giovani è particolarmente preoccupante: si fermano a quota 51. Parliamo delle generazioni future e quindi di una fascia sulla quale c’è ancora moltissimo lavoro da fare”, ha spiegato. Per questo, ha aggiunto, “non ci limitiamo alla sensibilizzazione attraverso l’osservatorio, ma portiamo avanti anche azioni concrete”. Tra queste, un tour nazionale di educazione finanziaria articolato in 14 tappe: “È dedicato soprattutto ai giovani e spesso coinvolge anche le università”. Da qui nascono anche le collaborazioni con realtà del settore: “Le partnership con Aief e con Starting Finance servono proprio ad agire concretamente affinché il Paese, e in particolare i giovani, possano crescere dal punto di vista della cultura finanziaria”, ha concluso Ghinfanti. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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